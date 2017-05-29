Turkcell’den Dev İnternet Kampanyası

Ramazan ayı münasebetiyle Turkcell kullanıcılarına ikramlar sunmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca 10 GB’a kadar internet veren Turkcell’de interneti almak tamamen ücretsiz. Sadece birkaç şey yapmanız gerekiyor.

Turkcell’den bedava interneti alabilmek için yapmanız gereken şey Bip uygulamasını yüklemek. Ardından 50 kişiye mesaj atmak. Tek bir harf gönderseniz dahi oluyor. Ama 50 ayrı kişiye mesaj gönderenler 10 GB’ı kapıyor. Daha az kişiye gönderirseniz haliyle hediyeler daha az oluyor. Örneğin 15 kişiye gönderdiğinizde 2 GB internet veriyor. Kişi sayısı arttıkça internet de artıyor. Listenizde 50 kişi bip kullanmıyor olabilir. Ona yapacak herhangi bir şey yok. Siz de ne kadar kişi varsa o kadar ödül alırsınız. Ramazan boyunca bu internetten faydalanabilirsiniz. Hemen Bip’i indirin ve interneti kullanmaya başlayın.