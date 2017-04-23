Turkcell’den Bedava İnternetinizi İkiye Katlayın

Turkcell kullananlar bugünlerde internetlerini ikiye katlayabiliyorlar. Ne kadar internetiniz varsa bir o kadar daha geliyor. 4.5G’ye geçişimizin birinci yılı şerefine böyle bir etkinlik planlayan Turkcell operatörünüzün bu kampanyasından nasıl faydalanabilirsiniz?

Öncelikle Turkcell hesabım uygulamasını indirin. Telefonunuzda varsa güncelleyin.

Ardından haydi kazan butonuna tıklayarak telefonu sallayın.

Bu adımdan sonra internetiniz ikiye katlanacaktır.

Yapmanız gerekenler her hafta yaptığınız gibi salla kazanı uygulamak. Ardından bir yarım saat kadar bekliyorsunuz. İnternetinizin ikiye katlandığı haberi size mesajla bildiriliyor.