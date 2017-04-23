Turkcell’den Bedava İnternetinizi İkiye Katlayın

Turkcell kullananlar bugünlerde internetlerini ikiye katlayabiliyorlar. Ne kadar internetiniz varsa bir o kadar daha geliyor. 4.5G’ye geçişimizin birinci yılı şerefine böyle bir etkinlik planlayan Turkcell operatörünüzün bu kampanyasından nasıl faydalanabilirsiniz?
- Öncelikle Turkcell hesabım uygulamasını indirin. Telefonunuzda varsa güncelleyin.
- Ardından haydi kazan butonuna tıklayarak telefonu sallayın.
- Bu adımdan sonra internetiniz ikiye katlanacaktır.
Yapmanız gerekenler her hafta yaptığınız gibi salla kazanı uygulamak. Ardından bir yarım saat kadar bekliyorsunuz. İnternetinizin ikiye katlandığı haberi size mesajla bildiriliyor.
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