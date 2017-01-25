Türk Yapımı Bir Strateji Oyunu “Osmanlı Savaşları”!

Osmanlı Savaşları Türk yapımı bir strateji oyunudur. Türkçe dil desteğiyle birlikte gelen oyun oldukça iyi yorumlar aldı. Tıpkı Clash of Clans mantığıyla oynanabilen oyun piyasaya çıktığından beri olumlu yorumlar almaya devam ediyor.

Oyunda işçi, mimar gibi karakterler satın alıp inşaatlarınızda kullanabiliyorsunuz. Clash of Clans’da oyuna barbar karakteriyle başladığınız gibi Osmanlı Savaşları’nda da Yeniçeri karakteriyle başlıyorsunuz. Bu karakterden başka daha güçlü ve oldukça farklı yeteneklere sahip bir sürü karakter var. tabi o karakterlere ulaşmak için kışlanızı yükseltmeniz gerekiyor.

Oyuna başlarken top savunmasıyla başlıyorsunuz. Köyünüze top kurup ilk savunmanızı yaptıktan sonra farklı savunma stillerini de ekliyorsunuz. Okçu kulesi de Clash of Clans gibi savunma silahlarının içinde. Türklere özgü birçok savunma Osmanlı Savaşları oyununda bulunuyor.

Oyun hem Android için, hem de iOS için indirilebilir konumda. Ücretsiz indirilip oynanabilen oyun, oyun içi satın alma seçenekleri sunuyor. Kesinlikle desteklenmesi gereken bu oyunda yükselmek pek zor görünmüyor.