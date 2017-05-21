Transformers 5’in Yeni Fragmanı Yayınlandı

Transformers serisinin beşinci filmi beyaz perdedeki yerini almaya hazırlanıyor. İlginç olaylara konu olan filmin senaryosu bu defa bizleri daha da şaşırtacağa benziyor.

Yeni fragmanda fark edeceğiniz üzere Bumblebee yeni özelliklere sahip. Parçalanıp tekrar birleşme özelliğine sahip olan Bumblebee bu filmde bizleri daha çok heyecanlandıracak. Ayrıca filmde ortaçağda yaşamış olan robotlara da yer veriliyor. Transformers’ın tarihini heyecan verici bir şekilde ele alan film 23 Haziran 2017 tarihinde IMAX ile beyaz perdedeki yerini alacak.