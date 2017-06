Temple Run 2 ve Sırları

Temple Run 2 çıktı çıkalı oldukça fazla ilgi gördü ve çok fazla indirme rakamı aldı. Bu nedenle oyun hakkında bilinmeyenleri anlatmak da bize düştü. Oyunun zevkli olduğunu herkes biliyor. Birçok kişi de bağımlı gibi bu oyunu oynuyor. Ancak oyunu oynamakla yetinmeyin. Oyunda kullanabileceğiniz tüm özellikleri bilin ki oyunu daha zevkli hale getirebilin.

İlk olarak şunu belirtmek istiyorum. Oyunda daha önce reklam çıkmıyordu. Ancak şimdi reklam çıkıyor. Bedava bir oyun. İndirilme rekorları kırıyor. Aslında oyunun bedava olması şaşırtıcı. Bu derece güzel ve çok indirilen bir oyun nasıl bedava oluyor diye düşünüyoruz. Reklam da olmaması cabası. Yani cabasıydı. Artık oyunda reklam çıkıyor. Bu son bir iki haftadır böyle. Ancak yapacak bir şey yok. Reklam diğer oyunlardaki gibi sık çıkmıyor.

İlk olarak oyunun mantığını anlatayım. Oyunda iki adet puanlama türü var. Cihazın sağ üst köşesinde bulunuyor. Üstte kalan puan çok hızlı artıyor. Siz koştukça artmaya devam ediyor. Ancak alt kısımdaki koştukça artmıyor ve yavaş artıyor. Alt tarafta bulunana puan topladığınız “coins” kadar artıyor ve tane tane artıyor. Coins dediğimiz altın şeklindeki puanlar. Onları aldıkça alt kısımda bulunan puan artar.

Oyunda sol üst köşede bulunan kalkan, koşan adam, mıknatıs ve daha birçok görüntü var. Bunları coinsleri toplayarak çoğaltıyorsunuz. Coins aldıkça sol taraftaki alan doluyor ve özellik kullanılabilir hale geliyor. Dolduğu zaman da üzerine tıklıyorsunuz ve özelliği kullanılabilir kılıyorsunuz. İlk etapta bu özelliklerden sadece kalkanı kullanabiliyorsunuz. Diğerlerini açmanız için neler gerekli bunu anlatacağız. Ne kadar uzun süre oyunda ölmeden oynarsanız oynayın fark etmez. Özellikleri açamazsınız. Çünkü o özellikleri açmanız için başka şeyler gerekli.

Nasıl açarsınız?

Oyunda 4 karakter var. Bu karakterleri para ile açıyorsunuz. Yani coins ile. O karakterleri açtıkça sol köşede kullanacağınız mıknatıs, hızlı koşma gibi özellikler açılıyor. Sonra kullanılabiliyorsunuz. Yani yeni karakterler açmanız gerekli. Boşuna uzun uzun oynamaya çalışmayın. Bol bol coins toplayın ve biriktirin. Ardından da alışveriş yapın.

Oyundaki coinsleri başka nerede kullanabilirsiniz?

Coinsler çok işinize yarayacak. Örneğin sol tarafta kullandığınız özellikleri biliyorsunuz. Kalkan, mıknatıs, hızlı koşma ve daha birçok özellik. Bu özelliklerin sürelerini arttırmalısınız. Bunu da coinsle yaparsınız. Çok coins gider. Binlerce coins toplayıp açarsınız. Mıknatısı uzun süre kullanmak için, yani hemen bitmemesi için coinsleri feda ederek zaman arttırırsınız. Bir de oyun içinde çıkan özellikleri konuşalım. Oyun esnasında bir mıknatıs gördünüz. Ya da yeşil elmas, yani gem. Bunları sık sık göremezsiniz. Yani en azından başlarda öyle. Oyun ilerledikçe coinsleri kullanarak oyun içinde kullanabileceğiniz özellikleri arttırırsınız. Sürekli karşınıza çıkması için o özelliğin levellerini arttıracaksınız. Karakterleri seçerken sağ ve sol üst köşelerde özelliklere geçiş yapabileceğiniz butonlar bulunuyor. O butonlara tıklayarak bu özellikleri arttırabileceğiniz yerlere gidersiniz.

Gemler ne işe yarar?

Yeşil elmaslar, yani gemlerin ne işe yaradığını en başlarda, yani oyunu ilk oynadığınız zamanlarda çözememiş olabilirsiniz. Ancak sonralardan anlayacaksınız. Biz yine de burada belirtelim. Gemler öldüğünüz zaman kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Öldünüz diyelim. Hemen karşınıza yeşil elmas resmi çıkar. Altında da “save me” yazar. Yani kaydet der. Ona tıkladığınız zaman ilk etapta bir elmas karşılığı kaydeder. İkinci defa öldüğünüz zaman iki elmas karşılığı kaydeder. Siz coins kullanarak “save me” özelliğini geliştirmediyseniz o zaman her kayıt yaptığınızda bir elmas artarak gelir. Eğer coins kullanarak save me özelliğini sonuna kadar açtıysanız o zaman 3 ya da 4 defa sizden bir elmas alacaktır. Ondan sonra 3 elmas isteyecek, ondan sonra da 11 elmas isteyecektir. Sizin coins kullanarak save me özelliğinin yanındaki kutucukları doldurmanız gerekir.

Sol taraftaki özellikler (mıknatıs, hızlı koşma, kalkan) ne işe yarar?

Mıknatıs

Bu özellikler ne işe yarar bunu da açıklayalım. Mıknatıstan başlayalım. Coins bu oyunda oldukça önemlidir. Onları toplayarak bir sürü özellik geliştiririz. Ancak bazen coinsleri kaçırırız. Mıknatıs bir süre kaçırmamamıza yardımcı olur. Siz hangi yoldan giderseniz gidin coinsleri üzeriniz çeker.

Hızlı Koşma

Bu özellik de sağ üst köşede bulunan başta anlattığımız koştukça artan şu puan türünün daha hızlı artmasını sağlar. Karakter çok hızlı koşmaya başlar. Puan da bir anda fırlar.

Kalkan

Bu özellik de engellere takılmanızı önler. Örneğin yola yıkılmış ağaçlar, yerdeki kiremitler, ateşler sizi bekleyen engellerdir. Bu engelleri aşmak için ya altından geçersiniz ya da üstünden zıplarsınız. Zıplayamaz ya da altından geçemezseniz o zaman ölürsünüz. Ancak kalkan devrede ise bir defalığına ölüm sizi es geçer. Kalkanı tekrar devreye sokmayı başardığınız zaman yine aynı özellikten faydalanırsınız.

Temple Run 2 hakkında söyleyebileceklerimiz bunlardır. Son olarak merak edilen şu konuya da açıklık getirelim. Temple Run 2’de bölüm atlama yok. Hep aynı bölümdesiniz. Aşağıya da gitseniz, yukarıya da gitseniz bölüm aynı. Sormak istediğiniz soruları yorum yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. Mutlaka size cevap vereceğiz.