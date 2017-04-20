Sony Xperia Z5 Videolu Ä°nceleme

Sony’nin amiral gemisi Xperia Z5’in videolu tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± sizlerle paylaÅŸmak iÃ§in bu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§tÄ±k. Xperia Z5’in videolu tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± sizlerle paylaÅŸmadan Ã¶nce cihazÄ±n teknik Ã¶zelliklerini yazÄ±lÄ± olarak kÄ±saca paylaÅŸalÄ±m.

Z5’in teknik Ã¶zellikleri:

8 Ã§ekirdekli Snapdragon 810 iÅŸlemci,

1080 piksel 5.2 inÃ§ IPS ekran,

154 gram aÄŸÄ±rlÄ±k, 7.3 mm kalÄ±nlÄ±k,

Adreno 430 grafik iÅŸlemcisi,

3 GB RAM,

32 GB dahili depolama ve micro SD kart ile arttÄ±rÄ±labilir hafÄ±za,

23 MP 4K arka kamera, 5.1 MP Ã¶n kamera,

2900 mAh batarya.

Teknik Ã¶zellikleri kÄ±saca bu ÅŸekilde olan cihazÄ±n ÅŸimdi de sizlerle videolu incelemesini paylaÅŸÄ±yorum. Ä°yi seyirler.