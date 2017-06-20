Sony Xperia XZ Premium Videolu İnceleme

Sony’nin yakın zaman önce tanıttığı cihazı XZ Premium’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle teknik özelliklerini sizlerle paylaşıp küçük bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olacağız.

Xperia XZ Premium teknik özellikleri:

5.5 inç 4K HDR IPS LCD ekran,

Corning Gorilla Glass 5,

Snapdragon 835 işlemci,

Adreno 540 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

19 MP Motion Eye arka kamera,

13 MP ön kamera,

64 GB depolama ve Micro SD kart desteği,

3230 mAh batarya.

Bu teknik özelliklere sahip olan cihaz ülkemizde 3600 TL’ye satılıyor. Oldukça yüksek bir rakam. 2000 TL’nin üzerinde bir Sony satış rekorları kırabilir mi, meçhul.