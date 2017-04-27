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Sony Xperia XA Videolu İnceleme


3 dakika önce
Yazar Tarık
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Sony’nin ucuz fiyata profesyonel tasarım sunan cihazı Xperia XA’nın videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Videoyu paylaşmadan önce sizlerle cihazın teknik özelliklerini konuşacağız.

Xperia XA teknik özellikleri:

  • 5 inç 720 x 1280 IPS LCD ekran,
  • MT6755 Helio P10 işlemci,
  • Mali-T860MP2 işlemci,
  • 2 GB RAM,
  • 16 GB’a kadar Micro SD kart desteği,
  • Android 6.0,
  • 13 MP arka kamera,
  • 8 MP ön kamera,
  • 2300 mAh batarya,
  • 1399 TL satış fiyatı.

Teknik özellikleri bu şekilde olan Xperia XA’nın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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