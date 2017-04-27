Sony Xperia XA Videolu İnceleme

Sony’nin ucuz fiyata profesyonel tasarım sunan cihazı Xperia XA’nın videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Videoyu paylaşmadan önce sizlerle cihazın teknik özelliklerini konuşacağız.
Xperia XA teknik özellikleri:
- 5 inç 720 x 1280 IPS LCD ekran,
- MT6755 Helio P10 işlemci,
- Mali-T860MP2 işlemci,
- 2 GB RAM,
- 16 GB’a kadar Micro SD kart desteği,
- Android 6.0,
- 13 MP arka kamera,
- 8 MP ön kamera,
- 2300 mAh batarya,
- 1399 TL satış fiyatı.
Teknik özellikleri bu şekilde olan Xperia XA’nın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.
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