Sony Xperia XA Ultra İnceleme

Sony’nin bu yıl piyasaya sürdüğü cihazlardan biri olan XA serisinin büyük modeli olan XA Ultra’nın videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak öncelikle XA Ultra’nın teknik özelliklerine kısaca değineceğiz.

Sony Xperia XA Ultra Teknik özellikleri:

Android 6.0 işletim sistemi,

6 inç 1080 x 1920 piksel ekran,

Mediatek Helio P10 işlemci,

Mali-T860MP2 grafik işlemcisi,

3 GB RAM,

16 GB dahili depolama ve bu hafıza Micro SD kart ile 256 GB’a kadar arttırılabilir,

21.5 MP arka kamera ve 16 MP OIS odaklamalı ön kamera,

2700 mAh batarya.

Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.