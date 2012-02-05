Sitenizde Sürekli Müzik Çalsın

Bazen sielerimizde arka planda bir müzik çaldırmak isteyebilirsiniz. Ama sorun şudur ki genelde sitelerde paylaşılan kodlara göre bir player eklediğinizde site içinde ziyaretçi başka sayfaya geçince müzik tekrar baştan başlar. Bu olayda pek güzel olmuyor. Buna çare olarak da hemen şunu derler ” sitenin index dosyasına iki frame yerleştir. Bnun birinde site örüntüsü diğerinde müzik çalar. Müzik çaların frameini 0 yap bu sayede sayfa değiştikçe müzik baştan başlamaz” derler. İyi hüş da bu olay da pek sağlıklı değil. Çünkü alt sayfanıza girenler ne yapacak aynı zaman da google nezdinde indexlenmeme sorunu filan olacak.

İşte bende nasıl yapsam etsem derken bana ajax ile olacağını ve örnek olarakda ttnet müzik sitesini gösterdiler. Lakin bunun da diğer kötü yanı siteyi epey bir değişiklik yapılacağı ve sayfaları ajax göre düzenlenmesi gerekeceği söylediler. Bende acaba bunu wordpress’te eklentisi ararken ekelntiye gerek kalmadan, her sayfa değiştiğinde müzik kesilmeyen ayrıca yotube videolarını bile oynatabilen basit ama çok yararlı bir mp3 player buldum. Açık kaynaklı bu player her türlü müdahaleyi de bize yapmamıza izin veriyor olması daha da güzeldi.

İşte size tanıtacağım bu güzel mp3 player ister alt sayfanıza direk girişlerde isterse anasayfada her türlü müziği çalmasına izin veriyor ve sayfa değişsse bile müzik kapanmıyor. Ayrıca bu müzik çalar kullanırken sitenin sayfaları indexlenmesinde sakınca olmadığı gibi o alt sayfalar içn ayrı düzenleme gerekmiyor.

Bizzat kendim köy sitemiz için denedim ve gayet şık bir şekilde işlevini gerçekleştiriyor. Ayrıca playlist özelliği olması çok güzel.

Peki bu müzikçaları nasıl kullanacaksınız?

Buradaki adresten sitede karşınıza bir ayarlar bölümü çıkacak buradan önce mp3 çalar için tasarım seçeceksiniz. Sonrasın da Buraya çalınacak müziklerin adresi ve isimlerini gireceksiniz. Buraya ayrıca youtube video adreslerini yazarsanız onları mp3 olarak çalıyor (en güzel tarafı) ,sonrasında işte nerede çıksın, ses düzeyi vs. gibi ayarlar sonrası tamamlayınca size kod verecek. Bunu sitenize eklediğinizde sürekli her sayfada çalan basit müzik çalarımızın eklendiğini göreceksiniz.

İsterseniz tasarım vs. gibi konularda düzeltmeler yapabilirsiniz. Ben kullandım beğendim sizlerinden beğeneceğini düşündüğüm için paylaştım umarım beğenirsiniz 🙂