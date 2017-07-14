Nasıl Yapılır ?

Scorp Hesabı Nasıl Silinir?


8 saat önce
Yazar Tarık
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Sosyal medyanın yeni gözbebeği Scorp’taki hesabınızı nasıl sileceğinizi birkaç adımda anlatacağım.

  • Öncelikle Scorp’un destek sayfasını bu bağlantıdan açın.
  • Ardından açılan sayfadaki bilgileri doldurun.
  • Yine karşınıza gelen sayfada “lütfen bir konu seçin” yazacak. Bu konular arasından “hesabımı kapatmak istiyorum” konusunu seçin.
  • Bu adımdan sonra da Scorp kullanıcı adınızı ve neden kapatmak istediğinize dair kısa mesajınızı yazın ve gönderin.
  • Gönder dediğiniz zaman hesabınızı silmiş oluyorsunuz.

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