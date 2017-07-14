Scorp Hesabı Nasıl Silinir?

Sosyal medyanın yeni gözbebeği Scorp’taki hesabınızı nasıl sileceğinizi birkaç adımda anlatacağım.
- Öncelikle Scorp’un destek sayfasını bu bağlantıdan açın.
- Ardından açılan sayfadaki bilgileri doldurun.
- Yine karşınıza gelen sayfada “lütfen bir konu seçin” yazacak. Bu konular arasından “hesabımı kapatmak istiyorum” konusunu seçin.
- Bu adımdan sonra da Scorp kullanıcı adınızı ve neden kapatmak istediğinize dair kısa mesajınızı yazın ve gönderin.
- Gönder dediğiniz zaman hesabınızı silmiş oluyorsunuz.
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