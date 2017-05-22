Samsung’dan Çift Kameralı Akıllı Telefon

Birçok modelin daha önceden piyasaya sürdüğü çift kameralı cihazlar Samsung’un yeni yen ilgisini çekmeye başladı. Daha önce hep tek kamera ile yetinen Samsung yeni çıkartacağı cihazla çift kamera sistemini kullanıcılarına sunacak.

Samsung C10 adıyla anılan cihazın özellikleri şu şekilde olacak:

Snapdragon 660,

Adreno 512 grafik işlemcisi,

Normal boyutların yanında Plus modeli,

Çift arka kamera.

Şimdilik bu özellikleri belirtilen Samsung C10’un Eylül ayı gibi tanıtılması bekleniyor.