Samsung S7 Edge, S7, LG G5 ve iPhone 6S Cihazlardan Hangisi Daha Hızlı?

Bu kadar pahalı cihazlar almaya karar verdiysek öncelikle incelemelerini izlemeli ve hangi kriterleri bize sunduğunu öğrenmeliyiz. Aksi takdirde verdiğimiz para boşa gider. Pişman oluruz.

İncelemelerde cihazların ısınma dereceleri, oyun performansları, kamera performansları test ediliyor. Videoda incelemeyi yapana göre S7 Edge çoğu testte önde gidiyor. Isınma konusunda Android cihazlardan hep şikayet gelir. Ancak S7 Edge 15 dakika Mortal Kombat X gibi bir oyunu çalıştırdı ve sadece 4 derecelik bir ısı artışı yaşandı. Ayrıca 15 dakika boyunca o oyunu full ışıkta oynadı ve şarjında da aşırı bir düşme yaşanmadı.

İncelemeleri aşağıdan izleyebilir, hangi cihazı alacağınıza karar verebilirsiniz.