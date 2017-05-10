Samsung Note 7R ABD’de Satışa Sunulacak

Samsung’un vukuatlı telefonu Note 7 piyasadan toplanmıştı. Patlama olayları yüzünden piyasadan toplanan Note 7 yeni tasarımıyla Note 7R olarak belirli ülkelerde satışa sunulacaktı. Bugün bu ülkelerden birinin de ABD olduğunu öğrendik.

Note 7R’nin satışa sunulacağı ülkelerden biri de ABD olacak. ABD’de satış yapmak için FCC sertifikasını alan Samsung’un Note 7R cihazını ABD’de satması için hiçbir engel kalmadı. FCC sertifikası ABD’deki Federal İletişim Komisyonu anlamına geliyor. ABD’de satılacak olan cihazlar öncelikle bu komisyondan sertifika almak zorundalar. Samsung vukuatlı Note 7’sini yenileyip tekrar piyasaya ABD gibi bir ülkede sürebilecekse sıkıntısız çalışacak demektir.

Ayrıca daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Note 7R 250 dolar indirimli bir fiyatla satışa sunulacak. 870 dolarla piyasaya sürülen Note 7 sıkıntılar yaşattıktan sonra yenilendi ve Samsung adeta bir ödül niyetine cihazın fiyatını 620 dolara indirdi. Bir özür niteliğinde olan bu indirim Note 7R’yi almak isteyenleri çok memnun edecek.

Patlamalara sebep olan Note 7’nin sahip olduğu 3500 mAh batarya Note 7R’de 3250 mAh’a düşürüldü. Ayrıca Galaxy S8’in tabi tutulduğu sekiz aşamalı pil testine de tabi tutulduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.