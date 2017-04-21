Samsung Galaxy S8’in Türkiye’deki İlk Kutu Açılımı Yapıldı

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan Galaxy S8’in kutu açılım videosu yayınlandı. Satışa çıkan ülkelerden temin edilen Galaxy S8’in kutu açılımı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Galaxy S8’in teknik özellikleri:

1440×2960 piksel çözünürlüğünde 5.8 inç boyutunda Super AMOLED Gorilla Glass 5 ekran,

Exynos 8895 işlemci (4 adet 2.5 Ghz Exynos M2 – 4 adet 1.7 GHz Cortex-A53),

Mali G71 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

64 GB dahili depolama alanı ve Micro SD kart desteği,

12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera,

3000 mAh pil,

Android 7 işletim sistemi.

Ülkemizde 4400 TL gibi bir fiyata sahip olacak olan Galaxy S8’in kutu açılışı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.