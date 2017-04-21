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Samsung Galaxy S8’in Türkiye’deki İlk Kutu Açılımı Yapıldı


6 dakika önce
Yazar Tarık
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Henüz ülkemizde satışa sunulmayan Galaxy S8’in kutu açılım videosu yayınlandı. Satışa çıkan ülkelerden temin edilen Galaxy S8’in kutu açılımı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Galaxy S8’in teknik özellikleri:

  • 1440×2960 piksel çözünürlüğünde 5.8 inç boyutunda Super AMOLED Gorilla Glass 5 ekran,
  • Exynos 8895 işlemci (4 adet 2.5 Ghz Exynos M2 – 4 adet 1.7 GHz Cortex-A53),
  • Mali G71 grafik işlemcisi,
  • 4 GB RAM,
  • 64 GB dahili depolama alanı ve Micro SD kart desteği,
  • 12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera,
  • 3000 mAh pil,
  • Android 7 işletim sistemi.

Ülkemizde 4400 TL gibi bir fiyata sahip olacak olan Galaxy S8’in kutu açılışı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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