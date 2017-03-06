Samsung Galaxy S8’in İşlemcisi Ne Olacak?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8 piyasaya hangi işlemci ile sürülecek? Eğer Android bir cihaz alıyorsanız mutlaka RAM’ine ve işlemcisine dikkat edin. Neden mi? Yazımıza göz atarak hem nedenini hem de Samsung Galaxy S8’in hangi işlemciyle geleceğini öğrenebilirsiniz.

Galaxy S8’in Snapdragon 835 işlemciyle geleceği söyleniyor. Hatta buna kesin gözle bakılıyor. İşlemcisinde hiçbir sıkıntı yok. Gayet hızlı bir işlemci modeli, ancak ısınma konusunda sizi memnun eder mi, bilemiyorum. Snapdragon denilince akla ısınma problemi geliyor. Samsung’un MTK işlemcileri de var. bunlar Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerine göre daha az ısınıyor. Testlerle de bu kanıtlanmıştır. Samsung’un Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle geleceğini düşünürsek ısınma problemine de merhaba demeye hazır olmalıyız.

Gelen diğer haberlere göre Samsung’un farklı bir S8 serisi Exynos 9 serisi işlemciye sahip olacak. Snapdragon gibi 8 çekirdekli olan bu işlemcili cihaz ülkemizde satışa sunulacak mı acaba? Bunu kısa zaman içerisinde göreceğiz.