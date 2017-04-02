Samsung Galaxy S8 Plus’ın Özellikleri Duyuruldu

Samsung bu defa aynı modelden iki tane tanıtıyor. S7’deki gibi biri düz model, diğeri de Edge modeli değil. Biri düz model, diğeri plus model. Bu yazımızda plus modelin özelliklerinden bahsedeceğiz.

İlk defa Note serisinden farklı olarak büyük ekranlı bir model çıkartan Samsung’un yeni cihazı S8 Plus’ın özellikleri şöyle:

6.2 inç 1440 x 2960 piksel Super AMOLED Gorilla Glass 5 ekran,

Exynos 8895 işlemci,

Mali G71 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

64 GB dahili depolama,

12 MP arka, 8 MP ön kamera,

3500 mAh batarya,

Android 7.0 işletim sistemi.

Görünüşe göre S8’den farklı yanı bataryası ve ekranın boyutu olmuş. Ancak daha geniş bir inceleme imkanı bulunduğu zaman iki cihaz arasındaki farklar belirgin olarak ortaya çıkacaktır.