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Samsung Galaxy S8 Plus Teknik Özellikleri Belli Oldu!


5 gün önce
Yazar Tarık
1 Yorum
56 Kez Okundu

Samsung’un yeni amiral gemisi serilerinden biri olan S8 Plus’ın özellikleri belli oldu. Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihaz bakalım Samsung’u satış rakamlarıyla memnun edebilecek mi?

  • 4G desteği,
  • 6.2 inç QHD+ ekran,
  • 12 MP dual piksel teknolojili arka kamera,
  • 8 MP ön kamera,
  • IP 68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık,
  • Iris tarayıcı,
  • 64 GB dahili hafıza,
  • Micro SD kart desteği,
  • 4 GB RAM,
  • Kablosuz şarj.

Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise aşağı yukarı belli. Resmi olmamakla birlikte cihazın fiyatı ülkemizde 4000 TL’yi bulacaktır.

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1 Yorum

  • Ben özellikle büyük bir ekran olmasına dikkat ediyorum . Ve Samsung Galaxy J7 de tam 5.5 inç yani 13.97 cm oluyor ve bu gayette büyük bir ekran. Telefonu aldım hiç bir kasma , bir problem yok . Tek kelimeyle harika , telefon almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim …!istanbul evden eve nakliyatevden eve nakliyatBen özellikle büyük bir ekran olmasına dikkat ediyorum . Ve Samsung Galaxy J7 de tam 5.5 inç yani 13.97 cm oluyor ve bu gayette büyük bir ekran. Telefonu aldım hiç bir kasma , bir problem yok . Tek kelimeyle harika , telefon almak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim …!

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