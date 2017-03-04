Samsung Galaxy S8 Plus Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Samsung’un yeni amiral gemisi serilerinden biri olan S8 Plus’ın özellikleri belli oldu. Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihaz bakalım Samsung’u satış rakamlarıyla memnun edebilecek mi?

4G desteği,

6.2 inç QHD+ ekran,

12 MP dual piksel teknolojili arka kamera,

8 MP ön kamera,

IP 68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık,

Iris tarayıcı,

64 GB dahili hafıza,

Micro SD kart desteği,

4 GB RAM,

Kablosuz şarj.

Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise aşağı yukarı belli. Resmi olmamakla birlikte cihazın fiyatı ülkemizde 4000 TL’yi bulacaktır.