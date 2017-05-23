Samsung Galaxy S8 ve LG G6 Karşılaştırması

Samsung’un 2017 modeli olan S8 ve LG’nin yine 2017 modeli olan G6’nın karşılaştırma videosunu sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz öncelikle kısaca iki cihazın özelliklerinden bahsedelim.

LG G6’nın ne gibi üstün özellikleri var?

G6’nın kamerası 13 MP iken S8’in kamerası 12 MP’dir.

G6 radyoya sahiptir, ancak S8’de rayo özelliği yoktur. Ne kadar gerekli bir uygulamadır orası meçhul. G6’nın S8’den sadece bu kadar üstün yönü vardır. Şimdi de S8’in üstün yönlerinden bahsedelim.

Samsung Galaxy S8’in üstün yönleri neler?

S8 128 GB sahili depolamaya sahiptir. G6 ise 64 GB depolamaya sahiptir.

S8’in işlemcisi daha güçlüdür (Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) ). G6’nın işlemcisi ise (Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Dual-core 2.4 GHz Kryo & dual-core 2.0 GHz Kryo ).

S8’in işlemcisi az önce de belirttiğimiz gibi 8 çekirdeklidir. G6’nın işlemcisi ise 4 çekirdeklidir.

S8’in ekran çözünürlüğü daha yüksektir (1440 x 2960). G6’nın ekran çözünürlüğü ise(1440 x 2880).

S8’in ekranı daha büyüktür (5.8 inç). G6’nın ekran boyutu ise (5.7 inç).

S8’in ekranındaki piksel yoğunluğu daha fazladır (568 PPI). G6’nın piksel yoğunluğu ise (565 PPI).

Kısaca özelliklerini karşılaştırdığımız iki cihazın videolu karşılaştırmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.