Samsung Galaxy S7 Edge Videolu İnceleme

Samsung’un oldukça başarılı sayılan Galaxy S7’nin kavisli ekranı S7 Edge’in videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak öncelikle S7 Edge’in teknik özelliklerinden bahsedelim.

Samsung Galaxy S7 Edge’in teknik özellikleri şöyle;

5.5 inç 1440 x 2560 piksel Super AMOLED ekran,

Exynos 8890 işlemci,

Mali-T880 MP12 grafik işlemcisi,

4 GB RAM,

32 GB dahili depolama ve 200 GB’a kadar Micro SD kart desteği,

Android 6.0 işletim sistemi,

12 MP arka kamera,

5 MP ön kamera,

3600 mAh batarya.

Bu özelliklere sahip olan cihazın satış fiyatı ülkemizde 3299 TL olarak belirlendi. Üst düzey bir fiyat ve cihaz diyebileceğimiz türden bir inceleme metni oldu. Dilerseniz aşağıdaki inceleme videosunu izleyebilirsiniz.