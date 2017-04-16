Samsung Galaxy S7 Edge Ne Kadar Sağlam?

Telefona yapılan türlü işgencelerle cihazın ne kadar sağlam olduğu ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Samsung’un S7’si bu testten diğerlerine göre daha başarılı bir şekilde geçti. Çeşitli işgencelerden sonra cihaz eski görünümünden taviz vermedi. Özellikle Çizikler konusunda son derece başarılı olan cihaz yanıklara karşı bile koyabiliyor.

Cihaza önce çeşitli uçlara sahip olan çizici aletlerle çizik atılıyor. Son derece bastırılarak yapılan işlem telefonun ekranını çiziklerle dolduruyor. Bu kadar baskıya hiçbir cihazın dayanacağını sanmıyorum. Arka cam ön camdan daha başarılı gibi duruyor. Maket bıçağıyla çizilmeye çalışılan cam kolay kolay çizilmiyor. Ayrıca cihaz çakmakla yakılmaya çalışılıyor. Ekranda çakmak tutulan yerin görüntüsü kayboluyor, ama cihaz kullanılabilirliğinden taviz vermiyor ve hala çalışmaya devam ediyor. Küçük ama etkili işgencelerden geçen cihaz her tarafı cam olmasına rağmen bu işgencelere iyi dayanıyor.

Android’e karşı bir kininiz yoksa tercih edilebilir bir cihaz. Ancak ülkemizde oldukça yüksek fiyatlarla satılıyor. Para konusunda sıkıntı yoksa tercih edilebilir, sağlam bir cihaz.