Samsung Galaxy Note 8’den İlk Görüntüler Gelmeye Başladı

Samsung’un Note ailesinin adını lekeleyen Note 7 daha tekrar piyasaya sürülememişken Note 8’den haberler gelmeye başladı. İlk defa görüntülenen Note 8 acaba Note 7’nin korku veren anılarını silebilecek mi?

Çalışır halde görseli paylaşılan Note 8’in tıpkı Galaxy S8’deki gibi fiziksel tuşları sanal tuşa dönüşmüş. İnce çerçeveleriyle dikkat çeken Note 8 S8 Plus’tan daha büyük, ancak tasarım bakımından benzerlikler sunuyor. Görselde dikkat çeken bir diğer unsur da S Pen olmuş. Note 5 ve Note 7’deki S Pen’e çok benzeyen Note 8’in S Pen’ine acaba farklı özellikler eklendi mi? Bu konuda açıklama yapılmazken paylaşılan görselin prototip olması ihtimali de akıllardan çıkmıyor.

Note 7’nin izlerini tamir etmeden Note 8 hakkında daha geniş bilgiler geleceğini düşünmüyoruz, ancak Samsung’un cihazlarını piyasaya hızlı bir şekilde sürdüğünü de düşünürsek her an her şeye hazırlıklı olmak lazım.