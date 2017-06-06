Samsung Galaxy Note 7’nin Yeni Fiyatı Belli Oldu

Uzun zamandır beklenen haber geldi. Samsung’un yeni cihazı Note 7’nin fiyatı nihayet belli oldu. Piyasada yeni ismi ve yeni fiyatıyla yer almaya hazırlanan Note 7 hakkındaki detaylı bilgileri haberimizden alabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl piyasadaki yerini alan ancak büyük sorunlara neden olduğu için geri toplanan Note 7’nin yeni ismi Note 7R olarak biliniyordu. Ancak Güney Koreli Danawa’da Note 7FE (Fan Edition) olarak listelendi. Danawa’da fiyatı da belirtilen Note 7FE’nin belirlenen fiyatı 699.600 won, yani 623 dolar. TL olarak hesaplarsak şu an 2186 TL yapıyor. Cihazın özelliklerine gelecek olursak 5.7 inç ekran, Exynos 8890 işlemci, 4 GB RAM, 12 MP kamera ve 3200 mAh batarya.

Uygun fiyat etiketi ile dikkat çekiyor, fakat uygun olma sebebi adını önceden lekelemiş omasıdır. Samsung’un böyle bir cihazı bu kadar ucuza satmasının arkasındaki sır budur.