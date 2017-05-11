Samsung Galaxy J7’nin 2017 Versiyonu Geliyor

Samsung’un yeni efsanelerinden biri olan Galaxy J7 birkaç nesildir güzel telefonlar üretmeye devam ediyor. İlk versiyonda plastik kasa ve gövde ile karşımıza çıkan, ancak özellikleri fiyatına göre yüksek olan J7 sonraları metal kasa ve metal kapak ile üretilmeye başlandı. Her versiyonda biraz daha kaliteli hale gelen J7’nin bakalım 2017 versiyonunda neler olacak?

Galaxy J7’nin işlemcisi 8 çekirdekli Exynos 7870 olacak. Bu işlemcinin her bir çekirdeği 1.5 GHz hızında çalışacak. Ayrıca Mali-T830 grafik birimine sahip olacak. Ayrıca 3 GB RAM’e ve 16 GB dahili depolama alanına sahip olacak olan cihaz RAM bakımından kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıyor. Cihazın ön ve arkasında yer alacak olan kamera 12 MP olacak. Ayrıca 5.5 inç Full HD çözünürlükte ekrana sahip olacak olan cihazın işletim sistemi Android 7 olacak.

Cihaz muhtemelen metal gövde ve arka kapakla gelecek. Bundan önceki versiyonlar metal kasa ve kapakla gelmişti. Cihazın tekrar plastik kasaya dönme ihtimali yok denilecek kadar az. Kısa zaman içinde piyasada olması beklenen cihazın geniş özelliklerini ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.