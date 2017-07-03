Samsung Galaxy J7’de Patladı!

Patlama haberlerini hep Samsung’dan duyuyoruz. Note 7’den sonra şimdi de Galaxy J7 patladı. Hindistan’da yaşanan olay yüreklere korku saldı.

4 yaşındaki bir çocuğun elinde patlayan J7 aşırı ısınmanın ardından patladı. Ölümün eşiğinden dönen çocuğun durumu şu an iyi. 2016 model olan J7 4 yaşındaki çocuğun oyuoynarken telefonun aşırı ısınması sonucu patladı. Note 7’den sonra Samsung iyice patlamalarla meşhur olmaya başladı. Hindistanlı Naureen Ahsan durumu Samsung’a bildirdi, ancak Samsung hala geri dönüş yapmadı.

Yakın zamanda Samsung, modelini de piyasadan toplarsa şaşırmayın.