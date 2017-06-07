Samsung Galaxy J7 Max’dan Haberler Var

Samsung’un orta segment cihazlarından biri olan J7’nin yeni versiyonu J7 Max sızdırıldı. Cihaz ile ilgili detayları haberimizden alabilirsiniz.

Diğer J7’lere göre daha üst düzeyde özelliklerle donatılmış olan J7 Max’ın özellikleri şöyle olacak:

Android 7 işletim sistemi,

5.7 inç 1080 piksel çözünürlüğünde TFT ekran,

8 çekirdekli MediaTek MT6757V işlemci,

4 GB RAM,

32 GB dahili depolama (Micro SD ile genişletilebilir),

13 MP LED flaşlı kamera,

Ön tarafta da yine 13 MP flaşlı kamera,

3300 mAh batarya,

Altın ve siyah renk seçenekleri,

311 dolar fiyat etiketi.

Bu özelliklere sahip olan J7 Max’ın Haziranın ikinci haftası piyasadaki yerini alması bekleniyor.