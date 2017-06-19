Samsung Galaxy A7 2017 Videolu İnceleme

Samsung’un A7 serisine ait bu yıl piyasaya sürülmüş telefonunun videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Öncelik size bu cihazın özelliklerinden biraz bahsedelim.
Samsung Galaxy A7 2017 özellikleri:
- Exynos 7880 1.9 GHz 8 çekirdekli işlemci,
- Mali-T830 MP3 grafik işlemcisi,
- 4 GB RAM,
- 32 GB dahili depolama ve 256 GB’a kadar Micro SD kart ile arttırılabilir hafıza,
- 5.7 inç Super AMOLED ekran,
- 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü,
- 16 MP arka kamera, 16 MP ön kamera,
- 3600 mAh batarya.
Özellikleri bu şekilde olan cihazın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.
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