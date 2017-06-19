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Samsung Galaxy A7 2017 Videolu İnceleme


2 dakika önce
Yazar Tarık
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Samsung’un A7 serisine ait bu yıl piyasaya sürülmüş telefonunun videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Öncelik size bu cihazın özelliklerinden biraz bahsedelim.

Samsung Galaxy A7 2017 özellikleri:

  • Exynos 7880 1.9 GHz 8 çekirdekli işlemci,
  • Mali-T830 MP3 grafik işlemcisi,
  • 4 GB RAM,
  • 32 GB dahili depolama ve 256 GB’a kadar Micro SD kart ile arttırılabilir hafıza,
  • 5.7 inç Super AMOLED ekran,
  • 1920 x 1080 ekran çözünürlüğü,
  • 16 MP arka kamera, 16 MP ön kamera,
  • 3600 mAh batarya.

Özellikleri bu şekilde olan cihazın videolu incelemesini aşağıdan izleyebilirsiniz.

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