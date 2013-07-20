Rehberden Facebook Kişilerini Toplu Kaldırmak!

Akıllı ceplerde çok karşılaşılan bir sorundan bu makalemizde bahsedeceğiz. Android ya da IOS işletim sistemine sahip cep kullanıp da Facebook uygulamasını yüklemeyen yoktur. Facebook uygulamasını yüklerken size bir soru soruyor. “Facebook arkadaşlarınızı senkronize yapmak istiyor musunuz” diyor. Orada evet dediyseniz bu makalemizin devamın okumalısınız.

Eğer soruya evet olarak cevap verdiyseniz rehberinize girdiğinizde Facebook arkadaşlarınızla karşılaşıyorsunuz. Kalabalık bir rehber her zaman sizi zora sokar. Özellikle Facebook listenizdeki arkadaşlar da rehbere eklendiyse daha sıkıcı bir durum ortaya çıkar. Facebook’ta birçok arkadaşınız olduğu için rehberden onları tek tek silmek size yaptırılabilecek en angarya iştir. Bu nedenle size rehberdeki Facebook arkadaşlarını toplu bir biçimde nasıl sileceğinizi göstereceğiz.

Aşağıdaki adımları takip ederek Facebook arkadaşlarınızı rehberden tek hamlede kaldırabilirsiniz.

İlk yapmanız gereken bu bağlantıdaki adrese gitmek. Karşınıza çıkan ekranda “kaldır” butonunu göreceksiniz. Ona tıkladığınız zaman Facebook arkadaşlarınız akıllı cebinizin rehberinden tamamen silinecektir. Eğer telefonunuza Facebook’u tekrar yüklemeniz gerekirse o zaman sorduğu senkronizasyon sorununa hayır deyin. İşin kaynağı orası. Oraya hayır derseniz sizi hiç uğraştırmaz.

Eğer İPhone marka bir cep kullanıyorsanız yukarıdaki anlattıklarımıza ek olarak başka bir eylemi daha gerçekleştirmelisiniz. Facebook uygulamasını açıp arkadaşlar bölümüne gireceksiniz. Arkadaşlar bölümünde “senkronizasyonu kaldır” butonunu göreceksiniz. Ona tıklayınca rehberinizden Facebook arkadaşları tamamen silinecek.