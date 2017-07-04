Philips’ten Akıllı Telefon

Daha önce piyasada adını duyduğunuz fakat ilk defa telefon üzerine üretim yapan bir markayla karşınızdayız. Philips gnelde ev aletleri üretirdi. Ancak telefon pazarının kar payından kendine kar almak istemiş olmalı ki Philips markasıyla telefon üretiyor.

Cihazın özelliklerinden bahsedecek olursak;

5 inç 1280 x 720 piksel IPS ekran,

1.5 GHz 8 çekirdekli işlemci,

3 GB RAM,

16 GB dahili depolama,

Micro SD kart ile 64 GB’a kadar arttırılabilir hafıza,

3000 mAh batarya,

Android 7 işletim sistemi,

13 MP arka, 5 MP ön kamera.

Özellikleri bu şekilde olan cihazın fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil.