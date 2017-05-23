Online Tercüme’de Yıllık Beklenti 1 Milyar Türk Lirası

Son dönemde ülkemizde teknoloji alanına yapılan yatırımları takip ederken gözüme sık sık takılan online tercümeyi araştırıp sizlere de bu alanda bilgi vermek istedim. Avrupa’da daha önce yapılan online tercüme için araştırmalara bakıp Türkiye’de bu alanda çalışan bir firmayı sizler için analiz ettim. Yurtdışında yapılan araştırmalarda artık kişilerin özellikle tercüme için tamamen internet üzerinden satış yapan siteleri tercih ettiği ve bu siteleri geleneksel mail yolu ile çalışan sitelere oranla her yıl %7 oranında daha fazla büyüdüğü tespit edildi. Gelelim ülkemize ve ülkemizde hizmet veren bir firma online tercümede sizlere nasıl hizmet veriyor ve nasıl kolaylıklar sağlayarak sizlere avantajlar sunuyor bunun araştırmasına.

İlk olarak resimden de anlaşılacağı üzere ülkemizde hizmet veren “İmge Tercüme” sitesini sizler için analiz etmeye başlayalım. Yukarıdaki işaretten de anlaşılacağı üzere öncelikle “online sipariş” sekmesini tıklıyoruz.

Sonrasında açılan sayfada ister “belge yükle” veya “metin gir” sekmelerini tıklayarak belgemizi seçebiliyoruz veya metin girerek öncelikle tercüme edilecek evrakı yazıyı sisteme gönderiyoruz.

Sonrasında belge yükledikten sonra metnin “kaynak ve hedef dillerini” seçerek sisteme bilgi veriyoruz. Yukarıdaki resimde de bunu görebilirsiniz. 160 dilde sistem size tercüme hizmeti sunmaktadır.

Dil seçiminden sonra sistem evrakınızı daha iyi analiz etmek için sizden resimde de görüldüğü üzere “uzmanlık seçimi” yapmanızı istiyor. Örnek vermek gerekirse uzmanlık alanından tıbbi tercüme sekmesini seçtiğinizde sistem otomatik olarak bunun tıp çevirisi olduğunu ve ilgili tercüman atamasında da bu kategorideki tercüman seçimi için proje ekibine yardımcı olmaktadır. Bu sayede evrakınız daha hızlı tercüme aşamasına geçişi sağlanıyor.

Uzmanlık seçiminin ardından sizlerden “hızlı teslimat” veya evraka yapılacak onaylarlar kargo bilgisi isteniyor. Resmi onaylar içinde “yeminli tercüme, noter onaylı tercüme ve apostil onayı” yer almaktadır. Yandaki kutucukları işaretleyerek işlemi tamamlayabiliyorsunuz.

5.aşamada ise müşteri tercüme için “sipariş notlarını” bu bölümde yazabiliyor. Burada fatura bilgileri kargo adresi veya tercümeye özel notlar eklenebilir.

Online tercümede bu işlemlerin ardından yan kutucukta ödeyeceğiniz tutar görünüyor. “ödeme yap” sekmesini tıklayarak önce üyelik ardından ödeme sayfasına geçiş yapıyorsunuz.

Online tercüme için “üye işlemleri” sayfasına geçiş yaparak üye ol kısmını bir kez doldurarak yan taraftan sisteme giriş yapıyorsunuz. Artık size özel paneldesiniz.

Online Tercümede iki seçenekli ödeme yapmak mümkün. İlk olarak “EFT- Havale” yöntemini kullanarak sizin için belirtilen tutarı ilgili hesaba havale veya eft yaparak dekontu yükle bölümüne aktarıyorsunuz sonrasında siparişi tamamlayabilirsiniz.

Son olarakta sistem size dünyanın neresinde olursanız olun 24 saat kesintisiz tercüme desteği almak için kredi kartı ile ödeme seçeneği sunmaktadır. “Kredi kartı ile tercüme ödemesi” son derece güvenli ülkemizin büyük firmalarının bankaların kullandığı sistem ile tercüme ödemesi alınmaktadır. Eğer bu sistemi denemek veya yakından incelemek isterseniz buradan bakabilirsiniz. https://www.imgetercume.com/online-tercume Linke tıklatıktan sonra online sipariş oluştur sekmesi ile hizmet alabilirsiniz. Ülkemizde tercüme sektörünün 2030 yılına kadar online olarak sadece ülke içi satışlar dışında toplamda 1 Milyar TL’ye yaklaşacağı düşünülüyor. Ülkemiz için önemli bir katma değer olacak bu sisteme destek veren başta “İmge Tercüme” olmak üzere tüm tercüme bürolarına teşekkür ederiz.