Nasıl Yapılır ?

Online, Programsız Ses Kesici


31 Temmuz 2014
Yazar Tarık
1 Yorum
163 Kez Okundu

Bilgisayarda bir sürü program yükleyerek yaptığınız işi internetten kısa sürede programla uğraşmadan yapabilirsiniz. Online ses kesici sayesinde istemediğiniz ayrıntıları ses dosyanızdan çıkartabilirsiniz.

Öncelikle bağlantıdaki siteye gitmelisiniz. Size bir sürü seçenek sunuluyor. Ses dosyalarınız bir bulut hizmetinde kayıtlı ise oradan da yükleme yapabiliyorsunuz. Verdiğim site birçok hizmeti sunmuş. Kendi şahsıma ben siteyi ve yaptığı işi beğendim. Öncelikle sizi bilgisayarınıza program yüklemekten kurtarıyor. Sonrasında ise hiç uğraştırmadan ses dosyanızdan kesme işlemi yaptırıyor.

Sitenin görselini sizler için yükledim. Bu görselden de gördüğünüz gibi 3 adımda ses dosyanızı kesebiliyorsunuz. Öncelikle ses dosyasını yükleme işlemini sizlere yaptırıyor. Ardından kesme işleminizi yapıyorsunuz. Son olarak da işiniz bittiğinde kaydetme işini yapıyorsunuz.

Tavsiye Yazı:  Google'daki İsmimi Nasıl Silebilirim

Sizler bu siteyi ve işlevini nasıl buldunuz?

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*

1 Yorum

  • Masaüstünde işimi hallettimama mobilde çalışmıyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 70inin mobişden bağlandığını düşünürsek bence biran önce sorunu çözmeliler.

    Cevap Ver