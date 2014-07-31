Online, Programsız Ses Kesici

Bilgisayarda bir sürü program yükleyerek yaptığınız işi internetten kısa sürede programla uğraşmadan yapabilirsiniz. Online ses kesici sayesinde istemediğiniz ayrıntıları ses dosyanızdan çıkartabilirsiniz.

Öncelikle bağlantıdaki siteye gitmelisiniz. Size bir sürü seçenek sunuluyor. Ses dosyalarınız bir bulut hizmetinde kayıtlı ise oradan da yükleme yapabiliyorsunuz. Verdiğim site birçok hizmeti sunmuş. Kendi şahsıma ben siteyi ve yaptığı işi beğendim. Öncelikle sizi bilgisayarınıza program yüklemekten kurtarıyor. Sonrasında ise hiç uğraştırmadan ses dosyanızdan kesme işlemi yaptırıyor.

Sitenin görselini sizler için yükledim. Bu görselden de gördüğünüz gibi 3 adımda ses dosyanızı kesebiliyorsunuz. Öncelikle ses dosyasını yükleme işlemini sizlere yaptırıyor. Ardından kesme işleminizi yapıyorsunuz. Son olarak da işiniz bittiğinde kaydetme işini yapıyorsunuz.

Sizler bu siteyi ve işlevini nasıl buldunuz?