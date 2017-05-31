Note 7 Çok Ucuz Bir Fiyatla Geliyor

Samsung’un sorunlu cihazı Note 7 piyasadan toplanmıştı. Batarya faciası denilince akla gelen ilk isim haline gelen Note 7 piyasadan toplandıktan sonra hataları düzeltilmiş bir şekilde Note 7R adı altında tekrar piyasaya sürüleceği haberlerini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Note 7R’nin fiyatı hakkında konuşacağız.

Samsung bir özür niteliğinde Note 7R’nin fiyatını %50 daha ucuz tutacak. Note 7R’nin hataları düzeltilmiş versiyon olduğunu dünyaya duyurmaya çalışan Samsung, cihazı belirli pazarlarda satışa çıakrtacağı haberini de verdiği haberler arasına ekledi. Cihazın %50 daha ucuz olması demek neyi ifade ediyor? Eğer cihaz %50 daha ucuza satılacaksa 440 dolarlık bir fiyat etiketi bizleri bekliyor olacak. 3200 mAh’lık bir bataryası olan ve Android 7 işletim sistemiyle gelecek olan Note 7R merakla bekleniyor.