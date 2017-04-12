Nokia 9 Kendinden Emin Bir Şekilde Geliyor

Akıllı telefon pazarında gerilerde seyreden Nokia kozlarından birini oynamayı planlıyor. Nokia 9 adındaki cihazıyla piyasaya girecek olan Nokia bu cihaza çok güveniyor.

Nokia 9’da OZO Audio desteği olacak. Bu özellik şu ana kadar hiçbir akıllı cihazda kullanılmamıştı. Ses kalitesi bakımından üst düzey bir deneyim sunan OZO Auido dünyada ilk defa Nokia’nın akıllı telefonunda yer alacak. Özellikle üç boyutlu ses sunabilen kulaklıklar içni geliştirilen OZO Audio Nokia’nın en büyük kozu.

Peki, Nokia 9’un teknik özellikleri neler?

Snapdragon 835 işlemci,

OZO Audio ses özelliği,

5.5 inç QHD OLED ekran,

6 GB RAM,

22 MP çift lense sahip Carl Zeiss arka kamera,

12 MP ön kamera,

3800 mAh batarya,

Android 7.1.2 işletim sistemi,

Adreno 540 grafik işlemcisi,

64 ya da 128 GB depolama seçenekleri,

İris tarayıcı,

Parmak izi okuyucu.

Bu özelliklerle gelecek olan Nokia 9’un fiyatı henüz belli değil. Cihazın fiyatı belli olmasa da bu özelliklerin ardında dağ gibi bir fiyatın yattığı gerçeği aşikar.