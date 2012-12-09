Masa Üstü Bilgisayar Nasıl Kablosuz İnternete Bağlanır?

Diz üstü bilgisayarlarımızı kablosuz bağlamak kolay. Onların zaten özelliği bu. Wİ-Fİ özelliği kendilerinde bulunuyor. Kablosuz ağları buluyor ve bağlanabiliyorlar. Masa üstü bilgisayarları da kablosuz bağlamak mümkün. oysa içlerinde Wİ-Fİ cihazı falan yok. Masa üstü bilgisayarlar normalde kablolu bağlanırlar.

Masa üstü bilgisayarları nasıl kablosuz bağlarsınız? Günümüz teknolojisiyle bu da mümkün. kablosuz wireless cihazları ile bunu yapabiliriz. Kablosuz wireless cihazı nedir? Kablosuz wireless cihazı flaş bellek gibi bir yapıya sahiptir. Boyutu ve kalınlığı flaş bellekten biraz daha fazladır. Bilgisayarınıza takarsınız ve tıpkı diz üstü bilgisayar gibi modem uzakta olsa bile bağlantı yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza o kablosuz bağlantı cihazının yazılımını kuruyorsunuz. Ardından taktığınız zaman onu okuyor ve kablosuz moda geçiyor. Taktığınız zaman kablosuz ağları buluyor ve istediğinize bağlanabiliyorsunuz. Diz üstü bilgisayarın ağ listesi gibi bir liste çıkıyor. Aralarında hiçbir fark yok.

Eğer masa üstü bilgisayarınızı sık sık taşıyorsanız bu yöntem sizin için ideal olabilir.