LG’deki Smart Lock özelliği Nasıl Manuel Olarak Aktif Edilir?

LG’de kullanılan smart lock özelliğini aktif ettiğiniz zaman belirlediğiniz yerlerde, belirlediğiniz seslere göre veya cihaz üzerinizdeyken cihazınız kilitlenmez. Peki, siz hemen kilitlenmesini istiyorsanız ne yapmalısınız? Hem smart lock özelliğini kullanıp hem de istediğiniz zaman cihazınızı manuel olarak kilitleyebilmek için yapmanız gerekenleri kısaca anlattık.

Smart lock özelliğini manuel olarak aktif etmek için;

Smart lock özelliği aktifse önce tuşları kilitleyin. Tuşların kendisini kilitlemesini beklemeyin.

Sonra tekrar kilidi açmak için arka tuştan veya ekrana iki defa dokunarak kilidi açın. Cihazınızda kilit özelliği açık olduğu halde cihazınız kilitli olarak görünmeyecek.

İşte tam da bu ekranda sol alt köşede smart lock ile kilit açıldı, kilitlemek için kilit simgense dokunun diyecek. Bu ekranda iken kilit simgesine dokunursanız ekranınız belirlediğiniz kilit seçeneğiyle kilitlenmiş olacak.

Bu yöntemi kullanarak manuel olarak cihazınızı kilitleyebilirsiniz.