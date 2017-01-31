LG’de Smart Lock Nedir, Nasıl Aktif Edilir?

LG’de smart lock adında bir özellik bulunmakta. Bu özellik sayesinde her seferinde telefonunuz kilitlenmeyecek ve telefonu açmak için kilit girmekle uğraşmayacaksınız.

Kilidinizi belirledikten sonra cihazınızın belirli zamanlarda kilitlenmeden durabilmesi için smart lock özelliğini açmanız gerekiyor.

Smart lock özelliğini açmak için;

Öncelikle ayarlara giriyorsunuz.

Ayarlarda yer alan üst sekmelerden ekran sekmesine geçiş yapıyorsunuz.

Ekran sekmesinde kilit ekranı seçeneği bulunuyor. Kilit ekranına giriş yapıyoruz.

Kilit ekranının içerisinde “smart lock” butonunu bulacaksınız. Oraya giriş yapın.

Önceden kilit oluşturduğunuz için size kilidinizi girmenizi söyleyecek. Kilidi girerek smart lock özelliğine giriş yapın.

Orada üzerinizde olduğunu algılama, güvenilen yerler, güvenilen cihazlar, güvenilen yüz, güvenilen ses gibi seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerden sizin için en uygun olanı seçerek telefonunuzun olur olmaz zamanlarda kilitlenmesini önleyebilirsiniz.

Smart lock özelliğini aktif ederek telefonunuzdaki kilit eziyetinden kurtulabilirsiniz.