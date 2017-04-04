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LG K10 (2017) Videolu Ä°nceleme


6 gÃ¼n Ã¶nce
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LG K10’un yenilenmiÅŸ versiyonu bu yÄ±l sevenleriyle buluÅŸuyor. GeÃ§en yÄ±lki cihaza gÃ¶re yenilenmiÅŸ modelle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan K10’un videolu incelemesini izleyerek daha detaylÄ± bilgilere ulaÅŸabilirsiniz.

CihazÄ±n Ã¶zellikleri ÅŸÃ¶yle:

  • 144 gram,
  • 7.9 mm kalÄ±nlÄ±k,
  • 5.3 inÃ§ ekran,
  • 720p Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k,
  • IPS LCD ekran,
  • MediaTek MT6750 iÅŸlemci,
  • 2 GB RAM,
  • 16 GB dahili hafÄ±za,
  • Micro SD kart desteÄŸi,
  • Mali T860MP2 grafik iÅŸkemcisi,
  • 13 MP arka, 5 MP Ã¶n kamera,
  • 2800 mAh batarya.

Genel anlamda bu Ã¶zelliklere sahip olan cihazÄ±n videolu incelemesini aÅŸaÄŸÄ±dan izleyebilirsiniz.

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