LG K10 (2017) Videolu Ä°nceleme

LG K10’un yenilenmiÅŸ versiyonu bu yÄ±l sevenleriyle buluÅŸuyor. GeÃ§en yÄ±lki cihaza gÃ¶re yenilenmiÅŸ modelle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan K10’un videolu incelemesini izleyerek daha detaylÄ± bilgilere ulaÅŸabilirsiniz.
CihazÄ±n Ã¶zellikleri ÅŸÃ¶yle:
- 144 gram,
- 7.9 mm kalÄ±nlÄ±k,
- 5.3 inÃ§ ekran,
- 720p Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k,
- IPS LCD ekran,
- MediaTek MT6750 iÅŸlemci,
- 2 GB RAM,
- 16 GB dahili hafÄ±za,
- Micro SD kart desteÄŸi,
- Mali T860MP2 grafik iÅŸkemcisi,
- 13 MP arka, 5 MP Ã¶n kamera,
- 2800 mAh batarya.
Genel anlamda bu Ã¶zelliklere sahip olan cihazÄ±n videolu incelemesini aÅŸaÄŸÄ±dan izleyebilirsiniz.
Yorum YazÄ±nÄ±z