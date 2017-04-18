Teknoloji Haberleri

LG G6 Videolu İnceleme


8 saat önce
Yazar Tarık
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LG’nin yeni akıllı telefonu G6’nın ön inceleme videosu yayınlandı. Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihaz bu defa rakipleriyle baş edebilecek mi?

G6’nın teknik özellikleri şöyle:

  • 5.7 inç IPS LCD 1440 x2880 QHD Plus ekran,
  • 4 çekirdekli Snapdragon 821 işlemci (2x 2.35 GHz – 2x 1.6 GHz),
  • Adreno 530 grafik işlemcisi,
  • 4 GB RAM,
  • 64 ya da 128 GB dahili depolama ayrıca 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza,
  • 13 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera,
  • Android 7 işletim sistemi,
  • 3300 mAh batarya.

Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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