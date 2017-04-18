LG G6 Videolu İnceleme

LG’nin yeni akıllı telefonu G6’nın ön inceleme videosu yayınlandı. Oldukça iyi özelliklere sahip olan cihaz bu defa rakipleriyle baş edebilecek mi?
G6’nın teknik özellikleri şöyle:
- 5.7 inç IPS LCD 1440 x2880 QHD Plus ekran,
- 4 çekirdekli Snapdragon 821 işlemci (2x 2.35 GHz – 2x 1.6 GHz),
- Adreno 530 grafik işlemcisi,
- 4 GB RAM,
- 64 ya da 128 GB dahili depolama ayrıca 256 GB’a kadar arttırılabilir hafıza,
- 13 MP çift arka kamera, 5 MP ön kamera,
- Android 7 işletim sistemi,
- 3300 mAh batarya.
Teknik özellikleri bu şekilde olan cihazın ön inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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