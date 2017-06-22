LG G6+ Daha GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã–zelliklerle KarÅŸÄ±mÄ±zda

LG’nin son amiral gemisi cihazÄ± G6’nÄ±n daha geliÅŸmiÅŸ versiyonu G6+ geliyor. Daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã¶zellikleriyle geliÅŸmiÅŸ bir ÅŸekilde karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kan G6+ detaylÄ± Ã¶zellikleriyle yazÄ±mÄ±zda.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼m bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± olan G6+ depolama bakÄ±mÄ±ndan aynÄ± deÄŸil. 64 GB’tan 128 GB’a Ã§Ä±kartÄ±lan hafÄ±za Micro SD karta gereksinim bÄ±rakmÄ±yor. RAM bakÄ±mÄ±ndan da artÄ±ÅŸ yaÅŸanan cihazÄ±n RAM’i 4 GB’tan 6 GB’a Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ. AyrÄ±ca G6+ ile kablosuz ÅŸarj Ã¶zelliÄŸi de cihaza eklenmiÅŸ. Bunun yanÄ± sÄ±ra cihaza yeni renkler eklenmiÅŸ. Varolan renklere mavi, altÄ±n ve siyah renkler de eklenmiÅŸ. Cihaz ile birlikte gelen kulaklÄ±klar da Ã¶zelleÅŸtirilmiÅŸ. Ã–zel B& O kulaklÄ±klarÄ± cihazÄ±n yanÄ±nda verilecek. Ancak bu kulaklÄ±klarÄ±n cihazÄ±n fiyatÄ±na etki edip etmeyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda cihaza eklenen Ã¶zellikler arasÄ±nda ses iyileÅŸtirmeleri de yer alÄ±yor. AyrÄ±ca telefon konuÅŸmalarÄ±nÄ± artÄ±k otomatik olarak kaydedebileceksiniz. Esktradan uygulama yÃ¼klemenize gerek yok.

LG G6+ ne zaman Ã¼lkemizde satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kar bilemiyoruz. Ancak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ayda GÃ¼ney Kore’^de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kacaÄŸÄ± konusunda bilgiyi sizlere verebiliriz. Ãœlkemizdeki satÄ±ÅŸ tarihinin belirsizliÄŸine fiyat belirsizliÄŸini de ekleyelim. Ancak cihazÄ±n 3500 TL’nin Ã¼zerinde olacaÄŸÄ± konusundaki tahminlerim pek yanlÄ±ÅŸ Ã§Ä±kacaÄŸa benzemiyor.