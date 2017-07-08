LG G4’te Smart Settings Nedir, Nasıl Kullanılır?

LG G4 kullananlar için kullanım kolaylaştırıcı ve cihazı kullanmaktan zevk alacağınız bir özellik paylaşacağım. Bu defa paylaşacağım bilinmez özellik Smart Serttings adında bir özellik. Türkçe tabiri akıllı özellikler.

Smart Setting nedir?

Bu özellik uygulama kullanımınızı kolaylaştırmak için cihaza konulmuştur. Bu özelliği kullanarak istediğiniz konumda istediğiniz uygulamanın çalışmasını sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum işten eve geldiniz. Ev konumunda Fizy uygulamasının çalışıp müzik çalmaya başlamasını istiyorsunuz. Uygulamaya tanımlayacağınız konuma geldiğiniz zaman Fizy açılacak ve kullanıma hazır hale getirilecektir. Bunu cihazdaki her uygulamada yapabilirsiniz.

Peki, bu uygulamayı nasıl kullanmaya başlayabilirsiniz?

Uygulamayı kullanmak için öncelikle menüden ayarlar kısmına giriş yapıyoruz.

Ayarlarda üst sekmelerden genel sekmesine geçiş yapıyoruz.

Genel sekmesinde ortalara doğru geldiğimizde Smart Settings butonunu bulacaksınız.

Bu butona tıklayıp içeri girdiğimizde orada konum ekleyebileceğimiz uygulamaları bulacağız.

Smart Settings’i bu şelilde kullanabilirsiniz.