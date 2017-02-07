LG G4’te Simgeler Nasıl Değiştirilir?

G4’ün kendi özelliklerinden biri de simgelerin herhangi bir ek uygulamaya gerek kalmadan değiştirilebilmesidir. G3 ile geniş bir özelleştirme imkanı veren marka G4 ile buna devam etti. G4’te ek uygulamaya gerek kalmadan simgelerinizi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ayrıca cihaz size kendi içinden simgeler de sunuyor. Onlar hoşunuza gitmezse 1×1 boyutlarında internetten simge indirip cihaza atıp değiştirmeniz mümkün olabiliyor.

Peki, LG G4’te simgeleri değiştirmek için ne yaparsınız?

G4’ün simgelerini değiştirmek oldukça basittir. Öncelikle hangi simgeyi değiştirmek istediğinizi seçmelisiniz.

Değiştirmek istediğiniz simgeyi belirledikten sonra üzerine basılı tutun. Simge hareket etme konumuna geldiği zaman bırakın, ancak ekrana dokunmayın.

Simgenin sağ üst köşesinde fırçaya benzer bir işaret çıkacaktır. Bu işarete tıklayın.

Karşısınıza simge özelleştirme ekranı gelecektir.

Bu ekranda istediğiniz simgeyi seçip onay verirseniz simge anında değişir.

Eğer cihazın sizlere sunduğu simgeyi kullanmak istemiyorsanız internetten 1×1 boyutlarında simgeler bulup yükleyebilirsiniz. Yüklemek için de aynı ekrandaki + simgesine dokunmanız ve cihaza indirdiğiniz simgeyi seçmeniz yeterli.

LG G4’teki simgelerinizi bu şekilde değiştirebilir, cihazı daha kullanılabilir, daha renkli kılabilirsiniz.