LG G4’te Numara Nasıl Engellenir?

LG G4 kullanıcısı iseniz ve sizi rahatsız eden veya aramasını istemediğiniz insanları ek bir uygulama olmadan engelleyebilirsiniz. Ekstradan uygulamaların reklamlarına maruz kalmadan engelleme işlemini yapabilir ve numaranızı devamlı meşgul konumda tutabilirsiniz.

LG G4’te numara engellemek için;

Sadece son aramalara girmeniz yeterli.

Son aramalara girdiğiniz zaman hangi numarayı engellemek istiyorsanız onun üzerine tıklayın.

Numaranın içerisine girdiğiniz zaman karşınıza gelecek olan ekranda sağ üst köşede üç nokta yer alacak.

Bu üç noktaya tıkladığınız zaman “aramayı reddet” butonunu göreceksiniz. Aramayı reddet dediğiniz zaman artık engellediğiniz numara sizi aradığı zaman hep meşgul çalacaksınız.

Bu kısa işlemlerin ardından engelleme işleminiz tamamlanmış olacak.