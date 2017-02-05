LG G4’te Engellediğiniz Numaraları Engelli Listesinden Çıkartma

LG G4’ün kendisinde var olan numara engelleme işlemini yaptıysanız ve engellediğiniz numarayı artık bu listeden çıkartmak istiyorsanız yazımıza kısaca göz atabilirsiniz.

LG G4’te engellenenler listesinden numara silmek için;

Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.

Ardından üst sekmelerden “ağlar” sekmesinde iken “çağrı ayarlarına giriş yapıyoruz.

Çağrı ayarlarında “çağrı reddetme” butonuna tıklıyoruz.

Çağrı reddetmeye girdiğimiz zaman “reddetme listesi” butonuna tıklıyoruz.

Reddetme listesinden istediğimiz numarayı kaldırıyoruz ve engel kalkmış oluyor.

Bu kısa yöntemi kullanarak engelleme listesinden kişilerinizi çıkartabilirsiniz.