Nasıl Yapılır ?

LG G4’te Engellediğiniz Numaraları Engelli Listesinden Çıkartma


3 dakika önce
Yazar Tarık
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LG G4’ün kendisinde var olan numara engelleme işlemini yaptıysanız ve engellediğiniz numarayı artık bu listeden çıkartmak istiyorsanız yazımıza kısaca göz atabilirsiniz.

LG G4’te engellenenler listesinden numara silmek için;

  • Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.
  • Ardından üst sekmelerden “ağlar” sekmesinde iken “çağrı ayarlarına giriş yapıyoruz.
  • Çağrı ayarlarında “çağrı reddetme” butonuna tıklıyoruz.
  • Çağrı reddetmeye girdiğimiz zaman “reddetme listesi” butonuna tıklıyoruz.
  • Reddetme listesinden istediğimiz numarayı kaldırıyoruz ve engel kalkmış oluyor.

Bu kısa yöntemi kullanarak engelleme listesinden kişilerinizi çıkartabilirsiniz.

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