LG G4’te Ekran Pimi Nedir, Nasıl Açılır?

LG G4’ün güvenlik önlemlerinden biri de ekran pimi özelliğidir. Bu özelliği aktif ederseniz güvenliğinizi bir nebze arttırmış olursunuz. ancak şunu da söylemeliyim ki bu özellik hakkında bilgi sahibi olan biri özelliği devre dışı bırakabilir.

Ekran pimi nedir?

Ekran pimi uygulamaları kapattığımız ekranda, kare tuşuna bastığınızda çıkan ekranda, bulunan uygulamalardan birini ana ekrana sabitlemektir. Hangi uygulamayı sabitlerseniz o uygulama ekranda kalır ve değiştirilmesi mümkün olmaz. Ekranı o uygulamadan kurtarmanın bir yolu vardır. sanal tuşlardan kare tuşu ve geri tuşuna aynı anda basılı tuttuğumuz zaman ekran pimi özelliğini devre dışı bırakmış oluruz.

Ekran pimi özelliği nasıl aktif edilir?

Özelliği aktif etmek için öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.

Ardından üst sekmelerden en sağda yer alan genel sekmesine tıklıyoruz. Genel sekmesinde yer alan güvenlik butonuna tıklıyoruz.

Güvenlik butonunda ekran pimi özelliğini bulup aktif ediyoruz.

Özelliği aktif ettiğimiz zaman ana ekrana geliyoruz. Hangi uygulamayı pim olarak seçmek istiyorsak onu açıyoruz ve ana ekran tuşuna basarak tekrar ana ekrana geliyoruz.

Şimdi de kare tuşu ile açık uygulamaları görüntülüyoruz. Açık uygulamalar arasından pim olarak eklemek istediğimizin sağ alt köşesindeki pim işaretine tıklıyoruz.

Uygulama pim olarak eklemiş oluyoruz. Bu işlemin ardından nereye basarsak basalım o uygulama ekrandan kaybolmuyor.

G4’teki ekran pimi özelliği budur ve sizlere tarif ettiğim şekilde onu aktif edebilirsiniz. Yine yukarıda da belirttiğim şekilde onu devre dışı bırakabilirsiniz.