Nasıl Yapılır ?

LG G4 Dokunmatik Geri Bildirim Süresi Nasıl Ayarlanır?


6 gün önce
Yazar Tarık
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29 Kez Okundu

LG G4’ün dokunmalarınıza verdiği cevapların hızını arttırmak veya azaltmak istiyorsanız yazımızdan faydalanabilirsiniz.

G4’te dokunmatik geri bildirim süresini değiştirmek için;

  • Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.
  • Ayarlar kısmında üst sekmelerden en sağda olanını, genel sekmesini, seçiyoruz.
  • Genel sekmesinde yer alan “erişilebilirlik” butonuna tıklıyoruz.
  • Erişilebilirlik butonunun içinde de “motor ve kognisyon” butonu yer alıyor. Ona tıklıyoruz.
  • Motor ve kognisyonun içine girdiğiniz zaman en üstte yer alan “dokunmatik geri bildirimn süresi” seçeneğinin içine girerek istediğimiz şekilde hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz.

G4’teki dokunmatik hassasiyetini bu şekilde ayarlayabilirsiniz.

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