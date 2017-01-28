LG G4 Dokunmatik Geri Bildirim Süresi Nasıl Ayarlanır?

LG G4’ün dokunmalarınıza verdiği cevapların hızını arttırmak veya azaltmak istiyorsanız yazımızdan faydalanabilirsiniz.
G4’te dokunmatik geri bildirim süresini değiştirmek için;
- Öncelikle ayarlara giriş yapıyoruz.
- Ayarlar kısmında üst sekmelerden en sağda olanını, genel sekmesini, seçiyoruz.
- Genel sekmesinde yer alan “erişilebilirlik” butonuna tıklıyoruz.
- Erişilebilirlik butonunun içinde de “motor ve kognisyon” butonu yer alıyor. Ona tıklıyoruz.
- Motor ve kognisyonun içine girdiğiniz zaman en üstte yer alan “dokunmatik geri bildirimn süresi” seçeneğinin içine girerek istediğimiz şekilde hassasiyeti ayarlayabiliyorsunuz.
G4’teki dokunmatik hassasiyetini bu şekilde ayarlayabilirsiniz.
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