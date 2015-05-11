Lenovo PC Fan Tozu Nasıl Temizlenir?

Birçok dizüstü bilgisayarda yaşanan sorunlardan bir tanesi olan toz sorunu bilgisayarın performansını oldukça düşürüyor. Aynı zamanda bilgisayarın parçalarının aralarına dolarak, üzerine yapışarak parçaların zamanından önce skimesine ve eskisi gibi işlev yapamamasına sebep oluyor. Tozun giremeyeceği yer olmadığından bizlere de sık sık bilgisayarı temizlemek düşüyor. Peki sökmeden bunu nasıl yapabilirsiniz?



Bilgisayarınızı parçalarına ayırmadan tozlarından arındırabilirsiniz. Genelde Lenovo marka bilgisayarlarla birlikte gelen bir yazılım sayesinde bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Farklı markaların farklı programları olabilir. Şimdi bahsedeceğim programın adı Lenovo Energy Management. Bu programın içeriğinde genelde pil ile alakalı yapabileceğiniz ekstra işevler bulunuyor. Örneğin pil performansını arttırmak için oradan güç tasarrufunu seçebiliyorsunuz. Ya da oyun oynayacağınız zaman yüksek performans seçeneğini kullanarak son hızda işlemcinizden faydalanabiliyorsunuz. Bu seçeneklerin yanında yer alan seçeneklerden bir tanesi de fan temizleme seçeneğidir. fan bilgisayar için önemlidir. Soğutma sistemi olmazsa bir otomobilin 1 km bile gidemeyeceğini bilirsiniz. Bilgisayar da bu şekildedir. Fan olmazsa parçalar aşırı ısınır ve kendini çok kısa sürede yıpratır. Fan tozla dolduğu zaman daha yavaş dönmeye başlar ve yeterince soğutmamaya başlar. Bu nedenle fanın tozlardan arınması son derece önemlidir. Lenovo Energy Management programındaki fan temizleme seçeneğine tıkladığınız zaman fanınız temizleniyor.

Fan bu uygulama ile nasıl temizleniyor?

Seçeneğe tıkladığımız zaman fan aşırı hızla dönmeye başlıyor. Bilgisayarınız ne kadar ısınırsa ısnsın fan o kadar hızlı dönmez. Fan temizlemeye tıklayınca fanın nasıl döndüğünü size bu şekilde anlatabilirim. Fan aşırı hızla dönünce üzerine, sağına veya soluna yapışmış tozları dışarı atıyor. İşte bu şekilde tozlardan arınmış oluyor. Lenovo diz üstü bilgisayar kullanıyorsanız hemen deneyip bilgisayarınızı rahatlatabilirsiniz. Eğer Lenovo PC’nizde bu program yüklü değilse Lenovonun web sitesinden indirip yükleyebilirsiniz.