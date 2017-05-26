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Lenovo K6 Note Videolu İnceleme


12 saat önce
Yazar Tarık
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Lenovo’nun büyük ekranlı cihazı K6 Note’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak dilerseniz önce teknik bilgileri sizlerle paylaşalım.

Lenovo L6 Note’un teknik özellikleri:

  • Qualcomm Snapdragon 430 işlemci,
  • Adreno 505 grafik işlemcisi,
  • 3 GB RAM,
  • 32 GB dahili depolama,
  • Micro SD kart desteği,
  • 5.5 inç 1920 x 1080 piksel IPS ekran,
  • 16 MP arka kamera,
  • 8 MP ön kamera,
  • 4000 mAh batarya,
  • Parmak izi okuyucu.

Bu teknik özelliklere sahip olan cihazın geniş incelemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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