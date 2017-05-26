Lenovo K6 Note Videolu İnceleme

Lenovo’nun büyük ekranlı cihazı K6 Note’un videolu incelemesini sizlerle paylaşacağız. Ancak dilerseniz önce teknik bilgileri sizlerle paylaşalım.
Lenovo L6 Note’un teknik özellikleri:
- Qualcomm Snapdragon 430 işlemci,
- Adreno 505 grafik işlemcisi,
- 3 GB RAM,
- 32 GB dahili depolama,
- Micro SD kart desteği,
- 5.5 inç 1920 x 1080 piksel IPS ekran,
- 16 MP arka kamera,
- 8 MP ön kamera,
- 4000 mAh batarya,
- Parmak izi okuyucu.
Bu teknik özelliklere sahip olan cihazın geniş incelemesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
Yorum Yazınız