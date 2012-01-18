Lenovo’nun ultra ince IdeaPad U300s Ultrabook’u Satışa Çıktı

Dünyanın 2’inci büyük PC üreticisi Lenovo, “ultrabook” konseptiyle de çığır açıyor. İlk olarak bu yılın Ekim ayında duyurusu yapılan Lenovo IdeaPad U300s Ultrabook, Türkiye’de teknoloji tutkunlarının şimdiden gönlünü fethetmeyi başardı.

Dizüstü bilgisayar pazarında 2012 ve sonrasının en çok konuşulacak konsepti kuşkusuz “ultrabook”lar olacak. Bu cihazların ince ve hafifliğin yanı sıra teknolojik üstünlükleriyle de bu yıl PC pazarından önemli bir pay alması bekleniyor.

Yenilikçi ve her zaman kullanıcısını heyecanlandıran ürün ve hizmetler tasarlayıp üreten Lenovo’nun son sürprizi IdeaPad U300s, ultrabook pazarının en iddialı ürünü. Dünyanın tercih ettiği en yenilikçi bilgisayar üreticisi Lenovo, ultrabook kategorisindeki IdeaPad U300s ile sıradışılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Cihaz, alüminyum kasası, 14.9 mm. inceliği ve 4 hücreli bataryasıyla birlikte sadece 1.32 kg. ağırlığıyla öncelikle dizüstü bilgisayarından beklentisi yüksek ve mobil hayatı seven teknoloji tutkunlarının ilgisini çekiyor. Lenovo IdeaPad U300s Ultrabook’un 10 saniyeden kısa sürede açılıyor olması ve 8 saat süren pil ömrü ise kategorisindeki tüm rakiplerini geride bırakmasını sağlıyor.

KÜÇÜK BOYUT BÜYÜK DEVRİM

Mükemmel tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Lenovo IdeaPad U300s Ultrabook’un yüzeyi çizilmeye karşı dayanıklı tek parçalı alüminyumdan tasarlandı. Intel Core i5-2467M işlemcisiyle raflardaki yerini alan cihaz, Intel GMA HD 3000 grafik özelliklerinin yanı sıra 4GB DDR3 bellek ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahip. 13.3 inç boyutundaki ekranı ise 1366 x 768’e kadar çözünürlüğü destekliyor.

USB 2.0 ve 3.0 port seçeneklerinin yanı sıra HDMI çıkışı, mikrofon ve kulaklık girişi, 802.11b/g/n WiFi, 1.3MP web kameraya sahip cihazdaki “Kablosuz Ekran” (WIDI) teknolojisi ise, kablosuz bir şekilde HD kalitesinde görüntü aktarımı yapmayı mümkün kılıyor.

IdeaPad U300s Ultrabook, küçük boyutuna rağmen teknolojik üstünlükleriyle PC pazarında büyük bir devrim yaratıyor. Cihazı rakiplerinden ayıran en belirgin özellik 10 saniyeden kısa sürede açılıyor olması. 8 saat pil ömrüne ve 30 günlük bekleme süresine sahip olan IdeaPad U300s Ultrabook’un bataryası yarım saatlik bir şarj sonrasında kapasitesinin yarısına erişebiliyor. Bu özelliğiyle de cihaz, mobil kullanıcılara büyük bir avantaj sunuyor.

Lenovo IdeaPad U300s, KDV hariç 1.299 dolar fiyatla Vatan Bilgisayar’da satışa sunuldu.

Lenovo IdeaPad U300s Ultrabook Teknik Özellikleri:

• Intel 2. nesil Intel Core i5-2467M işlemci Turbo Boost 2.0 Teknolojisi

• Orijinal Windows 7 Home Premium

• Enhanced Experience 2.0 ile en az 10 saniye açılış hızı RapidDrive SSD teknolojisi

• 13.3 inç ultra-ince HD ekran (1366×768), 16:9 geniş ekran

• Intel GMA HD 3000 grafik, HDMI çıkışı

• 4GB DDR3 bellek, 256GB SSD depolama

• Entegre Bluetooth ve yüksek hızlı 802.11n Wi-Fi

• Harici DVD reader/writer (isteğe bağlı)

• Entegre USB 2.0 ve USB 3.0 konnektörleri

• Entegre 1.3M (720p HD) kamerası

• 1.32 kg (4 hücreli batarya dahil)

• 324 x 216 x 14,9 (UxGxY) mm boyutlarında

• SRS Premium Surrond Sound system