Kırmızı iPhone 7 Plus Videolu İncelemesi

Apple’ın sonradan piyasaya sürdüğü kırmızı iPhone 7 veya 7 Plus ürününün diğer üründen ne farkı var? Özellik açısından önemli bir değişme var mı? Ya da ekstradan eklenen özellikler var mı?

Apple’ın yeni cihazı kırmızı iPhone 7’nin aslında kırmızı olmasının özel bir nedeni var. Bu cihazı alırsanız Aids ile mücadeke vakfına yardım göndermiş olursunuz. Apple’ın özel olarak kırmızı iPhone 7’yi üretmesinin nedeni de budur. Yoksa farklı bir renk seçeneği olsun diye bir düşünceleri yoktu.

Özellik açısından ne far var? Özellik açısından hiçbir farkı yok. Diğer iPhone 7 veya 7 Plus’la aynı. Bu cihazı alarak sadece Aids ile mücadele vakfına siz de yardım göndermiş oluyorsunuz.