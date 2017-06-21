Kingston’dan 2 TB’lık 7000 TL Fiyatında Flash Bellek

Kingston depolama alanında kendini geliştirmeye devam ediyor. 64, 128, 256 GB gibi depolama kapasitelerini USB belleklerde duyduk, ama bu kadar büyüğünü daha önce hiç duymadınız. Aynı zamanda bu kadar pahalısını da gördüğünüzü sanmıyorum. Bir USB belleğe bu kadar para verilir mi, orası da kişiden kişiye değişir.

Kingston DataTraveler Ultimate GT özellikleri şöyle:

2 TB depolama kapasitesi,

USB 3.1,

75.18 mm x 21.02 mm ebatlarında,

Güçlü kalın bir gövde,

2 TB’a ek 1 TB’lık depolama seçeneği de mevcut. 2 TB fazla ise 1 TB’lık modelini tercih edebilirsiniz.

Aşağıdan bu USB belleğin videolu incelemesini izleyebilirsiniz.